Una festiva alfombra turquesa da el pistoletazo de salida al polémico Eurovisión 2026

Viena, 10 may (EFE).- La edición más polémica del Festival de Eurovisión abrió este domingo con la tradicional 'alfombra turquesa', por la que desfilaron los 35 países participantes en un ambiente festivo alejado de la tensión que envuelve el certamen y con refuerzos en seguridad para los artistas de Israel y Ucrania.

Los artistas recorrieron la plaza del Ayuntamiento de Viena entre aplausos, música y gritos de ánimo por parte de los asistentes, en un desfile seguido por miles de 'eurofans' que celebraban el inicio de la semana eurovisiva.

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Así, la tensión que marca esta edición, por la participación de Israel y la consiguiente renuncia a competir de cinco países, España, Eslovenia, Países Bajos, Irlanda e Islandia, no se dejó notar en la alfombra.

Las delegaciones israelí y ucraniana, no obstante, desfilaron escoltadas por guardaespaldas y protegidas con maletines y paraguas antibalas.

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El dispositivo de seguridad se hizo notar también entre el público: controles de acceso con registro corporal, prohibición de bolsos y mochilas y una notable presencia policial entre los asistentes que completaron parte del gran operativo que Viena ha preparado para esta semana.

No se vieron tampoco banderas de países no participantes ni pancartas reivindicativas en el evento, en línea con las restricciones impuestas este año por la organización, que solo permiten la entrada de banderas certificadas, fabricadas con materiales ignífugos y en medidas iguales a las que ofrecen en la tienda oficial.

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El recorrido estuvo acompañado por la música en directo de la Orquesta Sinfónica de la televisión pública austríaca ORF y la Woodstock Allstar Band, y culminó con la actuación de JJ, ganador del certamen en 2025, que interpretó el tema que le dio la victoria, 'Wasted Love'.

La 'alfombra turquesa' sirvió así como pistoletazo de salida del festival, que ofreció en su primer acto una imagen de normalidad y espíritu festivo, a la espera del inicio de las semifinales los días 12 y 14 de mayo.

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En ellas, se decidirán los 20 países que acompañarán a los 'Big Four', Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (antes 'Big Five' y rebautizado por la retirada de España) y a la anfitriona Austria, que ya tienen un puesto asegurado, en la final del 16 de mayo.

Por ahora, quince plataformas de apuestas coinciden en señalar como favoritos al dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen y su canción ‘Liekinheitin’, con una probabilidad de ganar del 37 %, muy por delante de Grecia, que va segunda con un 13 %.

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