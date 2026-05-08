Zelenski confirma un acuerdo de tregua con Rusia del 9 al 11 de mayo con mediación de EEUU

Berlín, 8 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este viernes que con mediación de EE.UU. se ha acordado un alto el fuego con Rusia entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

"En el marco del proceso negociador mediado por la parte estadounidense, hemos recibido el beneplácito de Rusia para realizar un intercambio de prisioneros en el formato de 1.000 por 1.000. También se ha de establecer un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayor", escribió en sus redes sociales.

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"Ucrania trabaja de forma consistente para traer a su gente a casa del cautiverio ruso. He dado instrucciones a nuestro equipo para preparar rápidamente todo lo necesario para el intercambio", agregó.

Zelenski agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, y a su equipo sus "productivos" esfuerzos diplomáticos y resaltó que espera de Washington que garantice que Moscú cumpla con lo acordado.

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Además, recordó que el "principio de simetría" que impera en las acciones militares de Ucrania ha sido comunicado claramente a la parte rusa.

"Un argumento adicional para Ucrania a la hora de determinar nuestra posición siempre ha sido la resolución de uno de los aspectos humanitarios clave de esta guerra, a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja es menos importante para nosotros que las vidas de los prisioneros ucranianos", señaló en alusión al emplazamiento del desfile que se organizará en Moscú por las festividades de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

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Trump anunció este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania han acordado, a petición suya, un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.

"Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial", escribió en un mensaje en Truth Social.

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El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria.

No obstante, Kiev, que se había comprometido a hacer callar las armas de manera "simétrica" si lo hacía el enemigo, denunció este viernes que durante el primer día del supuesto alto el fuego las tropas rusas han lanzado ya 52 ataques contra posiciones ucranianas. EFE

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