Paraguay y Taiwán firman acuerdos de cooperación en justicia, ciberseguridad y tecnología

Taipéi, 8 may (EFE).- Los gobiernos de Taiwán y Paraguay firmaron este viernes tres acuerdos de cooperación en materia de justicia, ciberseguridad y tecnología avanzada, lo que representa un "nuevo hito" en la relación bilateral, en el marco de la visita de Estado a la isla del presidente paraguayo, Santiago Peña.

El mandatario suramericano presenció la firma de estos documentos junto con su homólogo taiwanés, William Lai, en la Oficina Presidencial de Taiwán, según un comunicado difundido por la parte taiwanesa.

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Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

Concretamente, Taipéi y Asunción firmaron un tratado de asistencia judicial mutua en materia penal -el primer acuerdo jurídico de este tipo de Paraguay con un territorio asiático-, que permitirá fortalecer la colaboración en la lucha contra el "crimen transnacional", señaló el presidente taiwanés en un encuentro previo con su par paraguayo.

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Los representantes de ambas partes también suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en ciberseguridad, destinado a reforzar la resiliencia ante "ataques de hackers", y un tercer memorando relativo a un proyecto de inversión en un "centro soberano de capacidad de computación de inteligencia artificial (IA)".

Según Lai, este último acuerdo permitirá materializar gradualmente la idea de combinar la tecnología de inteligencia artificial de Taiwán con la "abundante energía verde" de Paraguay y convertir conjuntamente la electricidad en "capacidad de computación", sin brindar detalles adicionales respecto a este proyecto.

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Durante su discurso previo a la firma de estos acuerdos, Peña subrayó que la asociación entre Taiwán y Paraguay avanza hacia un modelo de cooperación centrado en la "innovación" y las "inversiones estratégicas".

"Con el firme apoyo de Taiwán y de su sector industrial, Paraguay está impulsando el desarrollo industrial nacional, la integración en las cadenas globales de valor y el fortalecimiento de áreas clave como la tecnología y la formación de talento profesional", aseveró Peña, de acuerdo con el comunicado oficial de Taiwán.

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El mandatario destacó que esa cooperación ya ha logrado "avances en varios proyectos de gran impacto", como la construcción del centro de capacidad de computación para el desarrollo de inteligencia artificial "a gran escala" y la edificación de una universidad tecnológica Taiwán-Paraguay "integrada en el proyecto de parque digital".

Estas iniciativas simbolizan un "paso importante" en la transformación de Paraguay en un "centro tecnológico regional" y contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población del país, auguró Peña.

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El presidente paraguayo llegó este jueves a la isla al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en una visita de Estado que se prolongará hasta el domingo y que tendrá una marcada agenda económica y política, al tiempo que servirá para reafirmar una alianza que se remonta a 1957. EFE

(foto) (vídeo)

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