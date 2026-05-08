Elma Saiz reivindica ante Naciones Unidas la "cooperación internacional" frente a las políticas migratorias "punitivas"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que "la migración exige cooperación internacional, corresponsabilidad y visión compartida" frente a los enfoques "reduccionistas, exclusivamente reactivos o centrados en medidas punitivas".

Así lo ha manifestado la ministra durante su intervención en el debate general del II Foro Internacional de Examen de la Migración (IMRF), que se celebra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde ha apuntado la importancia de fortalecer el multilateralismo y el papel de las organizaciones internacionales y, en particular, del sistema de Naciones Unidas, "insustituible como referente político y normativo".

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Saiz ha reivindicado "un enfoque que sitúa en el centro la dignidad de las personas migrantes y el pleno respeto de sus derechos, y que entiende la migración no solo como un desafío, sino también como una oportunidad compartida".

Por otro lado, la ministra ha participado en el evento paralelo 'Regularización exitosa desde todos los ángulos: aprendizajes multiactor para la implementación en el terreno', organizado conjuntamente por España y Colombia, junto a organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

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En este foro, según ha informado este viernes el Ministerio, Elma Saiz ha defendido la regularización como una herramienta de gobernanza migratoria capaz de responder a realidades laborales y sociales ya existentes, así como un instrumento para combatir la economía sumergida y reforzar la integración.

COOPERACIÓN CON COLOMBIA

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Además, la ministra de Migraciones se ha reunido con la titular de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, para reforzar la cooperación migratoria y sociolaboral entre ambos países.

Según ha destacado el Ministerio, Colombia es el país del que procede el mayor número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social española. En la última década, el número de afiliados colombianos ha pasado de alrededor de 50.000 personas a más de 264.000 en 2026, consolidando una de las comunidades con mayor presencia en el mercado laboral español.

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La comunidad colombiana en España se acerca al millón de personas y, en paralelo, cerca de 52.000 españoles residen actualmente en Colombia.

La ministra Saiz ha mantenido también un encuentro con el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Saúl Pacurucu, centrado en el refuerzo del diálogo migratorio entre ambos países y en la necesidad de seguir garantizando los derechos de las personas migrantes. Actualmente, cerca de 415.000 ecuatorianos residen en España y alrededor de 75.000 están afiliados a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, cerca de 60.000 españoles viven en Ecuador.

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La agenda del día ha incluido asimismo una reunión bilateral con la directora general de la OIM, Amy Pope, en la que se ha abordado la cooperación entre España y el organismo internacional en materia de gobernanza migratoria y movilidad laboral.