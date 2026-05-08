Starmer asume la responsabilidad por la debacle electoral pero descarta la dimisión

Londres, 8 may (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, afirmó este viernes que asume la responsabilidad por el revés electoral sufrido por su partido en los comicios locales parciales celebrados en Inglaterra, pero ha descartado la dimisión.

"Días como este no debilitan mi determinación de lograr el cambio que prometí", dijo el líder laborista y jefe del Gobierno en unas declaraciones en la Iglesia Metodista de Kingsdown, en el oeste de Londres, tras conocerse los primeros resultados.

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El primer ministro calificó de "difíciles" los resultados después de que el escrutinio de 44 de los 136 consistorios en liza indican que el laborismo perdió 251 concejales hasta quedarse de momento con 249.

"En los próximos días voy a detallar los pasos que daremos para lograr el cambio que desean y que merecen" los británicos, agregó Starmer a un grupo de seguidores laboristas en Kingsdown al puntualizar su determinación de continuar gobernando.

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Los resultados definitivos se conocerán recién en la tarde de este viernes, mientras se espera también el comienzo del recuento de los comicios celebrados el jueves para elegir la nueva composición de los parlamentos regionales de Escocia y Gales.

Se espera, según los analistas, que los laboristas sufran una debacle en Escocia y Gales.

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El gran vencedor hasta ahora es el partido populista de derechas Reform UK, de Nigel Farage, que gana 361 asientos, sobre todo en las áreas donde se votó ampliamente en 2016 a favor del Brexit, como ha sido el caso del norte de Inglaterra.

Farage anticipó este viernes que su formación se encamina a conseguir la victoria en las próximas elecciones generales británicas, previstas para 2029, a juzgar por los resultados obtenidos en las locales parciales en Inglaterra.

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"Hay un cambio histórico en la política británica. Lo que tengo muy claro es que nuestros votantes nos apoyarán incondicionalmente", subrayó el líder populista. EFE