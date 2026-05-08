Agencias

La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo por coronavirus

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Ginebra, 8 may (EFE).- La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios por el momento se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.

El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra.

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La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros europeos. EFE

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