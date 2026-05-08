2-1. River impone su jerarquía y conserva el liderato tras vencer la resistencia de Bruera

Valencia (Venezuela), 7 may (EFE).- River Plate impuso este jueves su jerarquía y sigue en la cima del Grupo H de la Copa Sudamericana tras vencer por 2-1 al Carabobo y la resistencia de su portero Lucas Bruera.

En un partido de alta intensidad, el conjunto argentino logró el triunfo en el segundo tiempo gracias a la conexión entre el colombiano Juan Fernando Quintero y Maxi Meza, quien consiguió el primer tanto a los 59 minutos.

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Y aunque el Carabobo respondió con atino para empatar a los 77 con Matías Núñez, la experiencia de la formación visitante salió a la luz con el tanto de Maximiliano Salas a los 96 minutos.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores.

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Por Carabobo fue expulsado con roja directa al final de la primera parte el centrocampista Edson Castillo, mientras por el Millonario vio la roja el portero Santiago Beltrán a los 86 por una falta, tras consultar con el VAR, y su lugar lo ocupó el lateral izquierdo Matías Viña.

A pesar del asedio, el conjunto argentino tuvo dificultades para anotar sus goles. El argentino Lucas Bruera salvó tres ocasiones claras del River durante el primer tiempo.

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El primer momento cumbre de Bruera llegó en el minuto 26, cuando atajó un penalti de Quintero con las piernas para el delirio de los hinchas locales.

Carabobo logró resistir en la primera parte e incluso tuvo una oportunidad en los pies de Edson Tortolero, cuyo disparo salió desviado por un costado.

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Con esta victoria, River encabeza con 10 puntos el Grupo H, seguido por Carabobo y Bragantino, ambos con 6 enteros, y Blooming es colista con 1.

River jugará el 20 de mayo con el Bragantino, mientras Carabobo lo hará con Blooming el día 21.

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