IBM celebra un siglo de historia en España y ve en la computación cuántica una "oportunidad" para el país

IBM España está celebrado un siglo de historia en España y su presidente, Horacio Morell, tras repasar los hitos de la compañía, ha abogado por la computación cuántica como una "oportunidad" para el país, con San Sebastián como punta de lanza al ser una de las ciudades candidatas a alojar uno de los tres ordenadores cuánticos tolerantes a fallos que IBM se ha comprometido a tener listos en 2029.

En un encuentro con los medios especializados celebrado en el IBM Innovation Studio de Madrid, el directivo ha explicado que, además de las ya confirmadas localizaciones de Estados Unidos y Tokio, el tercer computador cuántico de este tipo -con los que esperan sentar las bases para una computación cuántica práctica y escalable a escala comercial- se ubicará en Europa y que su ambición es "que esté en España, en colaboración con el Gobierno Vasco y con los gobiernos que se quieran sumar".

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Actualmente, San Sebastián cuenta con el primer IBM System Two operativo en Europa y el tercero en todo el mundo, por lo que ambas partes trabajarán para poder albergar esa versión mejorada. "Creemos que en este año vamos a poder resolver algún problema con la supercomputación y para el 2029 habrá un ordenador con corrección de errores y a escala comercial", añade Morell, incidiendo en que este salto "ya no es ciencia ficción".

En este contexto, subraya que tanto Europa como España "pueden jugar un rol" en este nuevo mercado. Reconoce que el continente arrastra una fuerte tendencia a la regulación y la fragmentación y que ha podido quedarse atrás -respecto a otras regiones- en Inteligencia Artificial y otros avances tecnológicos. Sin embargo, cree que la computación cuántica representa "una oportunidad". Por ello, insta a "poner incentivos, incluso fiscales, para atraer talento".

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"Ahora hay que desarrollar una industria en torno a la supercomputación, creando hardware, software y algoritmos. Y lo están haciendo nuestros socios, el ecosistema, desde San Sebastián al resto de centros de computación de todo el mundo (...) La autonomía estratégica abierta pasa por sumar fuerzas para construir algo mejor con gente que comparte los valores occidentales", ha apostillado.

IBM cuenta en estos momentos con 80 ordenadores cuánticos en todo el mundo, de los que más de una decena están abiertos de forma gratuita a particulares, empresas y organismos a través de la nube. "Hemos sacado la tecnología de los laboratorios y estamos abiertos al ecosistema y a la colaboración", defiende el directivo español.

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Morell explica que la innovación "forma parte del ADN de la empresa" y que IBM siempre está reinventándose. Para ello, cuenta con 4.000 científicos y 16 laboratorios, cuyo foco está puesto ahora en "extender los límites del mundo del diseño de semiconductores, la 'cloud' híbrida, la Inteligencia Artificial y la computación cuántica".

Por último, e hilando con la historia de IBM en España y con el gran cambio de paradigma a nivel tecnológico que se está viviendo con la irrupción de tecnologías como la Inteligencia Artificial, Morell ha concluido que las empresas tecnológicas deben tener el compromiso "de no dejar a nadie atrás" y "formar a la gente en competencias digitales" para que estos saltos tecnológicos amplíen las capacidades humanas y no desplacen a determinados colectivos.

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UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE IBM EN ESPAÑA

En esta jornada, IBM ha repasado estos cien años de historia en España y las grandes transformaciones tecnológicas en las que ha participado. Su historia en el país comenzó en 1926, cuando el rey Alfonso XIII mostró interés por unas máquinas tabuladoras que prometían revolucionar la gestión empresarial. Aquel momento marcó el inicio de la implantación de IBM en España y la llegada de una nueva forma de entender la tecnología y la eficiencia.

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Poco después, Telefónica se convirtió en el primer cliente de IBM en España, incorporando tecnología tabuladora para modernizar sus operaciones. Décadas más tarde, la llegada de los primeros ordenadores y de los grandes sistemas 'mainframe' permitió a bancos, industrias y administraciones gestionar información a gran escala y acelerar la modernización del país.

Más allá de la tecnología, IBM celebra haber contribuido a "formar parte del talento digital español". La compañía ha colaborado con universidades y centros de investigación, impulsando el desarrollo de generaciones de ingenieros y especialistas que serían clave en la transformación digital de España. También ha participado en proyectos industriales y en la expansión de la informática personal, acercando la tecnología a miles de empresas, tal y como explican en un comunicado.

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IBM también dejó huella en algunos de los grandes hitos del país. Fue socio tecnológico de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y de la Exposición Universal de Sevilla 1992, demostrando la capacidad de la tecnología española para gestionar infraestructuras críticas y eventos globales con fiabilidad y precisión.

En las últimas décadas, la compañía ha reforzado su apuesta por áreas estratégicas como la supercomputación, el 'cloud' híbrido y la inteligencia artificial, con una participación directa en la creación del Barcelona Supercomputing Center y, más recientemente, la inauguración del primer Centro de Computación Cuántica de España en San Sebastián, que sitúa al país "en la vanguardia europea" de una tecnología llamada a transformar industrias enteras.

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"IBM ha acompañado cada gran transición tecnológica del último siglo", resume la compañía. Cien años después de su llegada a España, mantiene la misma ambición: "impulsar la innovación, el talento y el progreso tecnológico y económico del país".