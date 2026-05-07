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Quince años de la muerte de Severiano Ballesteros

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Madrid, 7 may (EFE).- Hoy, 7 de mayo, es el 15 aniversario de la muerte de uno de los grandes del deporte español, de Severiano Ballesteros, golfista, que fue Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

Conocido como Seve, falleció el 7 de mayo de 2011, en su localidad cántabra de Pedreña.

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A lo largo de su trayectoria logró 5 Majors: 3 Abiertos Británicos (1979, 1984, 1988) y 2 Masters de Augusta (1980, 1983), además de 5 Campeonatos del Mundo Match Play, 2 Copas del Mundo con España, o 9 participaciones en la Ryder Cup (incluyendo una como capitán ganador en 1997), entre muchos otros títulos.

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