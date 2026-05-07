Israel mata en Gaza a otro hijo del líder negociador de Hamás, Jalil al Haya

Gaza, 7 may (EFE).- Azam Jalil al Haya, hijo del líder negociador de Hamás, Jalil al Haya, falleció este jueves en el Hospital al Shifa de la ciudad de Gaza, tras resultar herido ayer en un ataque aéreo israelí, según confirmó este centro médico en un comunicado.

Jalil al Haya ya había perdido a otros tres hijos por fuego israelí: dos en Gaza durante las guerras de 2008 y 2014, y un tercero en el intento de asesinato contra él en Doha, la capital de Catar, el año pasado.

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"Les digo a la ocupación y a todos los que nos escuchan: somos un pueblo con una causa justa. Ni el asesinato de nuestros hijos ni el martirio de nuestros líderes nos intimidarán", dijo al Haya ayer en declaraciones a Al Jazeera, mientras su hijo estaba ingresado en estado crítico.

Por su parte, el portavoz del buró político de Hamás y asesor del líder negociador, Taher al Nono, afirmó en su cuenta de Facebook que "los bombardeos y los asesinatos solo fortalecen la postura del negociador, su defensa de los derechos de su pueblo y de su libre albedrío", añadió en referencia a Al Haya.

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El 9 de septiembre de 2025, Israel atacó un edificio residencial en Doha con la intención de matar a la delegación negociadora de Hamás, que estaba discutiendo la última propuesta estadounidense para el acuerdo de alto el fuego, lo que provocó la muerte de cinco miembros del grupo islamista palestino, entre ellos uno de los hijos de Al Haya.