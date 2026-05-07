HUAWEI WATCH FIT 5 y WATCH FIT 5 Pro: así quiere HUAWEI liderar el mercado smartwatch en España

Los relojes inteligentes se han extendido hasta el punto de convertirse en un accesorio indispensable en el día a día de los usuarios; una tendencia que refuerza HUAWEI con sus nuevos HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, con los que amplía su catálogo de 'wearables' con modelos que incorporan pantallas más brillantes y una mayor autonomía para un uso cotidiano real.

El fabricante ha lanzado al mercado español su nueva serie de relojes diseñados para adaptarse a cualquier tipo de usuario y ofrecer un único dispositivo que integre funciones de salud, actividad física y conectividad, de forma que pueda acompañarle en cualquier actividad en su día a día.

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La empresa ha tenido en cuenta incluso a aquellos usuarios que no realizan un deporte en concreto con la integración de los 'mini-workouts', que permiten realizar entrenamientos rápidos en cualquier momento del día, con un total de 30 ejercicios que trabajan hasta once partes del cuerpo, incluyendo rostro, brazos, abdomen y piernas, que se adaptan a estilos de vida dinámicos y ayudan a mantenerse activo incluso sin disponer de mucho tiempo.

Asimismo, HUAWEI WATCH FIT 5 Series permite también los pagos desde la muñeca mediante NFC con Curve Pay para transacciones rápidas y seguras, así como gestionar notificaciones, llamadas o mensajes desde el dispositivo. De esta forma, los usuarios pueden consultar desde la información meteorológica a recordatorios olvidándose del teléfono. No obstante, para que no haya ningún obstáculo a la hora de disfrutar de todas las características que ofrecen HUAWEI WATCH FIT 5 Series es compatible tanto con Android como iOS.

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Para que los usuarios puedan disfrutar de todas estas características sin tener que preocuparse por la autonomía del dispositivo, la compañía ha apostado por incorporar en los dos modelos que conforman HUAWEI WATCH FIT 5 Series una batería de 471 mAh de capacidad, que permite una autonomía de hasta 10 días con un uso ligero, 7 días con un uso normal y hasta 24 horas de GPS activo en cualquier modo de deporte.

Además, la versión Pro es la primera de la marca en incorporar baterías apiladas con un índice de silíceo, que reduce la cantidad de energía para su funcionamiento y aumenta la duración de la batería.

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Todo ello sin olvidar la estética, ya que los relojes HUAWEI WATCH FIT 5 Series cuentan con un diseño polivalente a la par que funcional. Su variada gama de colores y personalizaciones de pantalla permiten que se adapten a las preferencias y necesidades de los usuarios, que pueden utilizar los dispositivos como un accesorio más en sus rutinas.

Concretamente, el modelo Watch Fit 5 Pro incorpora un cristal curvo de zafiro 2.5D que protege la pantalla de arañazos y golpes, mientras que su bisel de titanio refuerza la estructura del dispositivo con un acabado premium. Además, la edición en blanco del reloj integra la tecnología micro-arc oxidation, que incrementa la dureza superficial en un 130 por ciento y mejora la resistencia al desgaste en un 100 por ciento, creando una película protectora o recubrimiento de nanocerámica.

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HUAWEI ha hecho hincapié en las pantallas de sus nuevos relojes. Mientras que el modelo estándar integra una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas con marcos reducidos, el modelo Pro da un paso más y presenta la pantalla más grande en un HUAWEI WATCH FIT, con 1,92 pulgadas, superando las 1,82 de su predecesor. Además, se trata del dispositivo con mayor relación pantalla-cuerpo del mercado, con un 83 por ciento.

En esta línea, HUAWEI ha garantizado también la visibilidad de sus nuevos relojes en cualquier circunstancia también en el exterior, gracias a sus 2.500 nits de brillo en el modelo estándar, que ascienden a los 3.000 nits máximos en la versión Pro para garantizar que se ve perfectamente incluso bajo luz solar intensa.

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En su compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad, la compañía ha fabricado el modelo HUAWEI WATCH FIT 5 con materiales reciclados, incluyendo aleación de aluminio y una cubierta trasera reciclada en un 25 por ciento, mientras que las correas cien por cien reutilizadas aportan transpirabilidad y confort para un uso prolongado.

SALUD, DEPORTE Y CONECTIVIDAD EN UN ÚNICO RELOJ

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Los relojes HUAWEI WATCH FIT 5 Series integran el sistema HUAWEI TruSense para una monitorización de la salud más eficiente a través de seis fotodetectores y seis leds, que permiten realizar mediciones de electrocardiograma (en la versión Pro), analizar la rigidez arterial, monitorizar la respiración durante el sueño, detectar la fibrilación auricular, mejorar la precisión general de métricas como frecuencia cardíaca y SpO2, y detectar arritmias a través de ondas de pulso.

Más allá de la salud física, los nuevos relojes inciden también en la salud mental con la detección de hasta doce estados emocionales, para ayudar a reconocer mejor las emociones del usuario. Además, HUAWEI WATCH FIT 5 Series está optimizado para mejorar la salud femenina, ya que sincroniza los datos con la aplicación Clue para obtener una información más detallada del ciclo menstrual gracias a un sensor de temperatura corporal que predice, además, el día de ovulación.

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A todo ello se suma Han-Han, un personaje interactivo que acompaña a los usuarios en todas sus actividades diarias e interactúa con ellos con el objetivo de reforzar este seguimiento desde un enfoque más cercano y visual.

De esta forma, la compañía ha pensado en todo tipo de detalles para cuidar y velar por la salud de los usuarios desde un mismo dispositivo, de manera que puedan acceder a cualquier información de forma sencilla y detallada desde la muñeca.

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En sintonía con este interés por la salud de los usuarios, HUAWEI ha incorporado más de cien modos deportivos en ambos relojes, con los que ofrece métricas avanzadas para cada disciplina, ya sea natación, golf, buceo, ciclismo, 'running' o yoga. Además, el sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower, compatible con todos los satélites, permite una localización más precisa en entornos urbanos y al aire libre.

Los relojes tienen la capacidad de funcionar sin necesidad de depender del 'smartphone', por ejemplo, con los mapas 'offline' a todo color, o su sistema de detección de caídas mejorado con un sensor IMU más preciso, que llamará automáticamente al 112 o al contacto de emergencia. Además, se integran con plataformas como URUNN, con planes de entrenamiento personalizados basados en IA; es compatible con FIIT para acceder a entrenamientos guiados; se integra en Strava, Komoot y Naviki; incluye el acceso a Huawei Health+ con suscripciones a contenido de fitness y bienestar.

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

El modelo HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ya se encuentra disponible en los acabados blanco, negro y naranja, con un precio que asciende a los 299 euros, con una oferta inicial de 50 euros de descuento y Multipass hasta el 21 de junio, que incluye además una correa gratis si se realiza desde la Huawei Store.

Por su parte, el reloj HUAWEI WATCH FIT 5 ya está a la venta con modelos en 'black', 'white', 'purple', 'silver' y 'green', con un precio que parte de los 199 euros, aunque hay una oferta de lanzamiento hasta el 21 de junio que incluye de 40 euros de descuento y Huawei Multipass. No obstante, los modelos en los colores 'silver' y 'green' solo se pueden adquirir en la tienda oficial de HUAWEI, donde la oferta de lanzamiento incluye además accesorios LAG, una correa y una báscula gratuitas.

Además, durante el primer año, comprando HUAWEI WATCH FIT 5 Series en la tienda oficial de HUAWEI, el usuario obtendrá un servicio de cambio de cristal gratuito por si el terminal sufre una caída o un golpe involuntario.