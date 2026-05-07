Google cierra Proyecto Mariner y anima a utilizar Gemini Agent

Google ha cerrado Proyecto Mariner, su agente de inteligencia artificial para el navegador, que estaba en fase experimental, aunque la tecnología empleada en él se ha incorporado a otros servicios de la compañía.

La compañía tecnológica cerró Mariner a principios de esta semana, el lunes 4 de mayo, y avisó de ello su página web con una nota de agradecimiento a las personas que lo habían uso durante su fase experimental, que primero recogió el periodista de Wired Max Zeff.

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Proyecto Mariner, anteriormente conocido como Proyecto Jarvis, apareció hace dos años para ofrecer agentes de inteligencia artificial que ayudan a los usuarios a realizar tareas complejas, con la capacidad de comprender y razonar sobre la información que aparece en la pantalla del navegador, ya sea texto, código, imágenes y formularios.

Cuando se anunció, funcionaba con Gemini 2.0 para aprovechar las mejoras que introducía en capacidades multimodales, de texto, programación, vídeo y comprensión espacial, ya que se habia diseñado específicamente para impulsar los agentes de IA.

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En su nota de agradecimiento, Google informa de que la tecnología de Mariner se ha utilizado en otros servicios y productos de la compañía, e insta a quienes usan Gemini para que realice tareas complejas a que acudan a Gemini Agent, que actualmente está impulsado por Gemini 3.1 Pro.