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China condena a muerte a dos exministros de Defensa por corrupción

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Pekín, 7 may (EFE).- China condenó este jueves a muerte suspendida por corrupción a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, dos de las figuras de mayor rango afectadas por la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping en la cúpula militar del país.

Según la agencia oficial Xinhua, un tribunal militar declaró a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li fue condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos.

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Ambos fueron condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales. EFE

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