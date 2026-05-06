Mueren once personas a causa de un incendio en un centro comercial en los alrededores de Teherán

Al menos once personas han muerto y más de 25 han resultado heridas a causa de un incendio registrado este miércoles en un centro comercial en la localidad de Andisheh, en los alrededores de la capital de Irán, Teherán, según han confirmado las autoridades, sin que por el momento haya detalles acerca de las causas del suceso.

El gobernador de Shahriar ha especificado que "hasta ahora se ha confirmado la muerte de once personas" y ha agregado que otras 26 han sido trasladadas a centros médicos para recibir atención médica, sin datos sobre la gravedad de su estado, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

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Así, ha indicado que el incendio estalló a última hora del martes en el centro comercial Arqavan, que cuenta con 250 tiendas y 50 oficinas, antes de resaltar que las operaciones de lucha contra las llamas se iniciaron minutos después. Vídeos publicados por medios iraníes muestran que el incendio habría sido ya controlado y extinguido.