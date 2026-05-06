Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania en Crimea poco antes del inicio de su tregua unilateral

Las autoridades de Rusia han denunciado que al menos cinco personas murieron a última hora del martes en un ataque con drones perpetrado por Ucrania contra la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, poco antes de que entrara en vigor la tregua unilateral anunciara por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, entre el 6 y el 7 de mayo.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha señalado en un mensaje en redes sociales que el aparato impactó en la localidad de Dzhankoi, dejando cinco muertos. "Traslado mis más profundas y sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Las autoridades les darán todo el apoyo necesario", ha afirmado.

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Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que entre las 21.00 horas del martes y las 7.00 horas de este miércoles (hora local), los sistemas de defensa antiaérea han destruido 53 drones en Bélgorod, Briansk, Kursk, Moscú, el mar Negro y la península de Crimea, sin más detalles.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha subrayado que las fuerzas rusas han lanzado desde la tarde del martes dos misiles balísticos, un misil guiado y 108 drones, con denuncias de las autoridades sobre ataques tras la entrada en vigor de la tregua propuesta por Zelenski, quien hizo el anuncio después de que Rusia anunciara un alto el fuego unilateral de dos días entre el 8 y el 9 de mayo.

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La Fuerza Aérea ha reseñado que los sistemas de defensa antiaérea han logrado derribar 89 drones, si bien ha confirmado el impacto de los tres misiles y el resto de drones en ocho puntos del país, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

Los ataques lanzados por Rusia durante la jornada del martes dejaron más de 20 muertos en varios puntos de Ucrania, incluidos al menos doce en Zaporiyia --una provincia parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022--, en la víspera de los altos el fuego unilaterales y no coincidentes declarados desde Kiev y Moscú.

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Las autoridades de Rusia anunciado el lunes que respetaría un alto el fuego el 8 y el 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones este último día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Así, amenazó con "un ataque masivo" contra Kiev en caso de que lo violara.

En respuesta, las autoridades de Ucrania anunciaron un alto el fuego a partir de la medianoche del martes y afirmaron que responderían "de forma simétrica" en caso de que Rusia lanzara ataques, lo que implica que ambas propuestas no han sido pactadas y no hay garantías de cumplimiento, dado que Moscú no ha decretado un fin de los ataques para el miércoles y el jueves, lo que llevaría a Kiev a responder, según sus propios términos.

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