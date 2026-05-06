Detienen a jefe de reclutamiento regional en Ucrania por cobrar sobornos a una empresa

Kiev, 6 may (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha detenido al jefe de la oficina de reclutamiento de la región ucraniana de Zhitómir, en el centro del país, al que se acusa de haber cobrado sobornos a una empresa a cambio de no llamar a filas a sus trabajadores en edad militar.

“Después de recibir el dinero el sospechoso recibió del empresario una lista con el personal de la compañía” que debía quedar exento del reclutamiento forzoso que llevan a cabo grupos de militares que patrullan las calles o están a cargo de los filtros en las carreteras.

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Según explicó el SBU en un comunicado, el jefe de la oficina de reclutamiento regional en cuestión fue detenido justo después de haber cobrado uno de los pagos que recibía de forma regular del empresario.

El reclutamiento forzoso es una fuente habitual de corrupción en Ucrania, donde las autoridades llevaron a cabo recientemente redadas masivas en 16 regiones del país para combatir este tipo de prácticas y llevar ante la justicia a los responsables.

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Los ucranianos varones de entre 25 y 60 años que no estén exentos de ir al frente por razones de salud, familiares o de utilidad profesional pueden ser llamados a filas de forma obligatoria.

Las autoridades ucranianas reclaman a unos dos millones de ciudadanos varones del país por no haber cumplido con sus obligaciones con el Ejército. EFE

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