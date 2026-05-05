Cuatro muertos en un ataque ruso a la región de Poltava del centro de Ucrania

Kiev, 5 may (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto en un ataque lanzado por Rusia durante la noche con misiles y drones contra la región de Poltava del centro de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador, Vitali Diakivnich.

Otras 31 personas resultaron heridas en el bombardeo, que tuvo entre sus objetivos una infraestructura industrial y dejó sin suministro de gas a cerca de 3.500 abonados al sistema.

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El ataque también provocó daños en infraestructura ferroviaria, agregó el gobernador.

Rusia y Ucrania lanzan prácticamente cada noche ataques cruzados con sus respectivas retaguardias con drones de larga distancia y en ocasiones misiles.

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Canales de Telegram rusos han informado este martes de un ataque masivo ucraniano contra territorio ruso durante la madrugada.

Este nuevo cruce de bombardeos se produce después de que Rusia y Ucrania hayan declarado de forma unilateral dos treguas temporales.

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La del Kremlin debe extenderse entre el 8 y el 9 de mayo y tiene como motivo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en la II Guerra Mundial.

La ofrecida por Ucrania comienza la próxima medianoche. EFE

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