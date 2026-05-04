Agencias

Rutte dice que EE. UU. está decepcionado con los aliados pero que han captado el mensaje

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Ereván, 4 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes que Estados Unidos está “decepcionado” por la reacción de los aliados europeos con respecto a su operación militar en Irán, pero agregó que éstos han “captado el mensaje” en lo que se refiere a apoyo logístico y a través de bases.

“Hemos observado cierta decepción por parte de Estados Unidos ante la reacción de los europeos sobre lo que está ocurriendo en Irán y ante el intento de Estados Unidos de garantizar un mundo más seguro mediante la reducción de la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán”, indicó Rutte a la prensa a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea.

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“Pero, al mismo tiempo, diría que los europeos han captado el mensaje. Ahora estamos viendo que, en lo que respecta a las solicitudes bilaterales de bases y al apoyo logístico, se está cumpliendo lo prometido”, agregó. EFE

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