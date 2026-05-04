Sánchez lleva a la cumbre de Armenia una apuesta por la paz y la defensa de la democracia

Ereván, 4 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lleva este lunes a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Armenia, país fronterizo con Irán, la necesidad de dar pasos en favor de la paz en Oriente Medio y también para defender la democracia de los ataques que sufre en el ámbito digital.

Sánchez llegó a Ereván procedente de Ankara, donde tuvo que pernoctar debido a un incidente técnico en el avión en el que se desplazaba este domingo desde Madrid y que le obligó a aterrizar en Turquía y demorar su llegada a la capital armenia.

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Debido a esa circunstancia, a su llegada a la cumbre bromeó con los periodistas que le esperaban con la frase "habéis llegado antes que yo".

El jefe del Ejecutivo se incorporó por tanto cuando la cumbre ya había comenzado, pero a tiempo de participar tanto en el plenario junto al resto de líderes de este foro (que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario), como en una mesa redonda sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas.

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Una mesa copresidida por Francia y Moldavia, centrada en la manipulación informativa extranjera y ese tipo de amenazas y en la que fuentes del Gobierno español avanzaron que Sánchez defenderá un mayor control de esa manipulación informativa, limitar el anonimato en redes sociales y fijar una minoría de edad digital.

Advertirá de que el progreso tecnológico no puede convertirse en un retroceso democrático y que, puesto que la tecnología debe servir al bienestar de nuestras sociedades, su gobernanza debe estar en manos de la ciudadanía.

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Las fuentes citadas señalaron que, además, con su presencia en Armenia el presidente del Gobierno pretende evidenciar su apoyo y solidaridad con la región, que está sufriendo con intensidad las consecuencias de la guerra contra Irán.

Sánchez ha sido muy crítico desde el principio con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, al considerar que no ha respetado el derecho internacional.

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El Gobierno español recalca la relevancia de que casi medio centenar de líderes de toda Europea se reúnan en Armenia en el actual contexto geopolítico, y ante ellos, Sánchez incidirá en la apuesta por defender juntos la paz y la democracia.

Por vez primera acude a este tipo de cumbres el líder de un país no europeo, el de Canadá, Mark Carney, con quien el presidente del Gobierno prevé mantener un encuentro bilateral. EFE

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(Vídeo)