Agencias

Serie previa con motivo de las elecciones municipales y regionales en R.Unido

Guardar

Madrid, 4 may (EFE).- Con motivo de las elecciones municipales y regionales que se celebran en el Reino Unido el próximo 7 de mayo,  en las que se prevé una debacle de los laboristas pero también de los conservadores, la Agencia EFE publicará este martes una serie previa con la guía R.UNIDO ELECCIONES.

R.UNIDO ELECCIONES LABORISTAS

PUBLICIDAD

Londres - El Gobierno laborista de Keir Starmer aún no ha cumplido dos años en el poder y se enfrenta en los comicios municipales a una debacle que los sondeos dan por segura, criticado a derecha e izquierda por su tibieza y sus cambios de rumbo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

R.UNIDO ELECCIONES BIPARTIDISMO

Londres - Los dos partidos tradicionales británicos, que se han repartido el poder ininterrumpidamente en la era contemporánea, ven amenazado su estatus por el ascenso de fuerzas populistas por su derecha (Reform UK) y por su izquierda (Partido Verde).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO ELECCIONES ESCOCIA

Glasgow (R.Unido)- El independentismo escocés vuelve a acariciar el sueño del referéndum aprovechando su casi segura victoria ante el descrédito del laborismo escocés, dominante durante décadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra con dos detenidos en febrero

Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra con dos detenidos en febrero

Macron descarta unirse al plan de Trump para el estrecho de Ormuz por ser "poco claro"

Macron descarta unirse al plan de Trump para el estrecho de Ormuz por ser "poco claro"

EE. UU. entrega prisioneros iraníes a Pakistán en pleno cruce de amenazas sobre Ormuz

Infobae

VÍDEO: Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra de Cádiz con dos detenidos en febrero

VÍDEO: Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra de Cádiz con dos detenidos en febrero

Serie previa con motivo del primer año de pontificado de León XIV

Infobae