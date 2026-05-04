Cristian Chivu, el arquitecto del Inter campeón del 'Scudetto'

Carlos Expósito

Roma, 4 may (EFE).- El rumano Cristian Chivu, un hombre de la casa en el Inter de Milan, dirige al equipo desde principios de esta temporada tras haber sido en el pasado jugador y técnico en la cantera, y ahora es el arquitecto de un proyecto que tiene como primera gran conquista la obtención del 21º 'Scudetto'.

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Chivu asumió el banquillo del conjunto 'nerazzurro' procedente del Parma -su primera aventura como entrenador en la élite- en junio de 2025, cuando firmó por dos temporadas, hasta 2027, tras la salida de Simone Inzaghi, regresando a un club que conocía bien.

Su llegada se produjo en un momento delicado, con una temporada en blanco para el conjunto milanés y después de la derrota en la final de la Liga de Campeones por 5-0 ante el Paris Saint Germain.

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Desde el inicio de la temporada, el Inter buscó a través de Chivu proyectar una identidad clara, con un planteamiento ordenado y peligroso, un esquema continuista y la solidez de un bloque que intentaba rehacerse del golpe europeo de haber perdido dos finales de 'Champions' en tres años.

A lo largo de la temporada, el Inter se consolidó en el liderato de la Serie A y comenzó a distanciarse de sus rivales directos, creciendo jornada a jornada, puliendo detalles y reforzando su juego. Con Chivu como cimentador, y la liga en la mira.

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Aunque el tramo decisivo no estuvo exento de dificultades. En marzo, el Inter atravesó un pequeño bache con la ausencia del capitán, el argentino Lautaro Martínez, que reabrió momentáneamente la pelea por el título, pero el conjunto de Chivu reaccionó con autoridad.

El rumano se ganó a la afición con paso firme, defendiendo su ventaja sobre los perseguidores y encarnando el espíritu del Inter, pese al fracaso europeo al caer en la Liga de Campeones ante el Bodø-Glimt.

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Chivu es un hombre de la casa y sabe qué es alcanzar la gloria con la 'nerazzurra'. Como futbolista del Inter, conquistó tres 'Scudetti', dos Copas de Italia, dos Supercopas de Italia y la Liga de Campeones de 2010, dentro de un histórico triplete.

Esa experiencia como protagonista en el campo se trasladó ahora al banquillo, donde supo gestionar la presión de dirigir uno de los proyectos más exigentes del fútbol italiano.

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El técnico, de 45 años, mira al futuro con ambición, con el apoyo de los jugadores y de los aficionados y con la mira puesta en lo más alto, también en competiciones internacionales.

Además, es el primer entrenador no italiano desde 2010 en conquistar la liga -la última vez fue con José Mourinho- y se une a un selecto grupo de solo cuatro técnicos que lograron alzarse con el título en su primera temporada al frente del Inter.

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La directiva de los 'nerazzurri', liderada por Giuseppe Marotta, cuenta con el entrenador rumano como pieza clave del proyecto deportivo.