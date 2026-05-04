Rusia denuncia un ataque con dron or parte de Ucrania contra un edificio residencial en Moscú

Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes un ataque con dron por parte del Ejército de Ucrania contra un edificio residencial en la capital, Moscú, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que se enmarca en la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha apuntado que el aparato ha impactado contra un edificio cerca de la calle Mosfilmosvskaya, antes de apuntar que "no hay heridos" y resaltar que otros dos drones han sido interceptado poco después cuando se dirigían hacia la capital rusa.
El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que durante las últimas horas han sido derribados 117 drones ucranianos en las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Vorónezh, Volgogrado, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Saratov, Smolensk y Ulinovsk, sin detalles sobre víctimas o daños.