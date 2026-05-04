Agencias

Rusia denuncia un ataque con dron or parte de Ucrania contra un edificio residencial en Moscú

Guardar
Imagen BZ4EVEY6DZEIHGNZJON6LI5NHY

Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes un ataque con dron por parte del Ejército de Ucrania contra un edificio residencial en la capital, Moscú, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que se enmarca en la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha apuntado que el aparato ha impactado contra un edificio cerca de la calle Mosfilmosvskaya, antes de apuntar que "no hay heridos" y resaltar que otros dos drones han sido interceptado poco después cuando se dirigían hacia la capital rusa.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que durante las últimas horas han sido derribados 117 drones ucranianos en las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Vorónezh, Volgogrado, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Saratov, Smolensk y Ulinovsk, sin detalles sobre víctimas o daños.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra con dos detenidos en febrero

Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra con dos detenidos en febrero

Macron descarta unirse al plan de Trump para el estrecho de Ormuz por ser "poco claro"

Macron descarta unirse al plan de Trump para el estrecho de Ormuz por ser "poco claro"

EE. UU. entrega prisioneros iraníes a Pakistán en pleno cruce de amenazas sobre Ormuz

Infobae

VÍDEO: Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra de Cádiz con dos detenidos en febrero

VÍDEO: Guardia Civil da por cerrado el caso del crimen del cuponero de la Sierra de Cádiz con dos detenidos en febrero

Serie previa con motivo del primer año de pontificado de León XIV

Infobae