Agencias

Irán y Pakistán abordan la situación en Oriente Próximo y el proceso de diálogo con EEUU para un acuerdo de paz

Guardar
Imagen NO53YQ3TZBC55CURZXAZNTEMAE

Los ministros de Exteriores de Irán y Pakistán, Abbas Araqchi e Ishaq Dar, han mantenido este lunes una nueva conversación telefónica para abordar la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos diplomáticos para lograr sacar adelante las negociaciones entre Teherán y Washington para un acuerdo de paz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

La cartera iraní ha apuntado que Araqchi ha ensalzado el "papel constructivo de Pakistán como mediador" durante la conversación, en la que ambos han abordado "los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos diplomáticos en marcha para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel contra Irán y establecer la paz en la región".

PUBLICIDAD

En esta línea, el Ministerio de Exteriores paquistaní ha subrayado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "las discusiones se centraron en la situación regional y los esfuerzos diplomáticos en marcha por parte de Pakistán para lograr paz y estabilidad en la región".

Dar ha recalcado el "continuado compromiso" de Islamabad para "promover una interacción constructiva" y ha incidido en que "el diálogo y la diplomacia son el único camino viable para una resolución pacífica de las disputas y lograr una paz y una estabilidad duraderas en la región y más allá".

PUBLICIDAD

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cultura convoca los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía 2026, dotados con 30.000 euros

Cultura convoca los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía 2026, dotados con 30.000 euros

Irán amenaza con atacar a "cualquier fuerza armada extranjera" que "intente acercarse al estrecho de Ormuz"

Irán amenaza con atacar a "cualquier fuerza armada extranjera" que "intente acercarse al estrecho de Ormuz"

Paul Seixas participará en el próximo Tour de Francia

Infobae

El PMI manufacturero de la eurozona escala a máximos de casi cuatro años por la acumulación de inventarios

El PMI manufacturero de la eurozona escala a máximos de casi cuatro años por la acumulación de inventarios

OpenAI permite iniciar sesión en OpenClaw con la cuenta de ChatGPT y la suscripción de pago

OpenAI permite iniciar sesión en OpenClaw con la cuenta de ChatGPT y la suscripción de pago