Un equipo femenino de fútbol de Corea del Norte viajará este mes a Corea del Sur para un partido oficial

Un equipo femenino de fútbol de Corea del Norte viajará próximamente a Corea del Sur para disputar un partido de fútbol oficial, en la primera visita deportiva norcoreana desde 2018, según ha confirmado la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA, según sus siglas en inglés), sin que Pyongyang se haya pronunciado por ahora oficialmente sobre este desplazamiento.

La KFA ha apuntado que el equipo norcoreano Naegohyang FC viajará a Suwon, situada unos 30 kilómetros al sur de la capital, Seúl, para enfrentarse al Suwon FC en las semifinales de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), un partido que tendrá lugar el 20 de mayo.

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Así, ha señalado que ha sido informada del viaje por parte de la AFC, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. La delegación del equipo norcoreano estará integrada por 27 jugadores y doce miembros del personal y llegará el 17 de mayo al Aeropuerto Internacional de Incheon desde la capital de China, Pekín.

El desplazamiento será el primero que acomete un equipo femenino de fútbol norcoreano, después de que la selección de Corea del Norte participara en 2014 en los Juegos Asiáticos de Incheon. Asimismo, supondrá la primera vez que un equipo deportivo de Corea del Norte se desplaza a Corea del Sur desde 2018, cuando lo hicieron varias delegaciones de tiro, tenis de mesa y fútbol juvenil.

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El anuncio llega en medio de los llamamientos del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, a favor de un acercamiento con Corea del Norte para impulsar un diálogo para normalizar las relaciones, si bien Corea del Norte ha rechazado por ahora estos gestos y ha declinado iniciar un proceso de conversaciones.

Sin embargo, durante los últimos meses se han registrado tensiones por las maniobras conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos y los ensayos balísticos por parte de Corea del Norte, que ha argumentado en todo momento que mantiene una postura puramente defensiva ante lo que considera una amenaza por parte de Washington y Seúl.

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Ambos países siguen técnicamente en guerra debido a que la Guerra de Corea (1950-1953) no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio, sin que las partes hayan logrado concretar hasta el momento un pacto para poner fin oficialmente a las hostilidades. En estos momentos no hay negociaciones de alto nivel en marcha.