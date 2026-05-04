Rutte cree que los europeos "han captado el mensaje" de Trump tras retirar 5.000 soldados de Alemania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que los líderes europeos "han captado el mensaje" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la retirada de 5.000 soldados de suelo alemán, fruto de la "decepción" del inquilino de la Casa Blanca por la escasa respuesta de los aliados ante la guerra contra Irán.

"Ha habido cierta decepción por parte de Estados Unidos en cuanto a la reacción europea por lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Pero también diría que lo que escucho de mis contactos con líderes europeos es que estos han captado el mensaje, lo han escuchado alto y claro", ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra este lunes en Ereván (Armenia).

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Rutte ha celebrado que, no obstante, ahora hay países europeos que están asegurándose de que se cumplen los acuerdos bilaterales con Washington para el uso de bases nortemamericanas en su territorio. Ha puesto como ejemplo a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal o Grecia, aunque sin mencionar a España, que se ha mostrado contraria a que Estados Unidos use las bases de Morón y Rota para la guerra en Oriente Próximo.

El jefe de la Alianza Atlántica también ha destacado que "cada vez más países" europeos están preparando "activos clave" cerca de los teatros de operaciones como cazaminas y dragaminas para "estar preparados" de cara a la próxima fase del conflicto en Irán.

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Cuestionado sobre la decisión de Trump de retirar 5.000 tropas destinadas en suelo alemán, el también ex primer ministro de Países Bajos ha eludido responder afirmando que no entraría "en esa situación concreta", si bien ha defendido que Alemania "ha cumplido desde el primer día" lo que acordó bilateralmente con la Casa Blanca para el uso de bases en su territorio.

"Pero de manera más general, hemos visto cierta decepción por parte de Estados Unidos ante la reacción de los europeos a lo que está ocurriendo en Irán y al intento de garantizar que el mundo sea más seguro asegurándose de que la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán quede degradada", ha proseguido en su explicación.

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Este fin de semana el Pentágono confirmó una "retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses" de parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre Trump y sus aliados en la Alianza Atlántica.

El anuncio llegó después de que unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que apuntaba que Irán había "humillado" a Estados Unidos en sus negociaciones, despertasen la indignación del inquilino de la Casa Blanca, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.

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