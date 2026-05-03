Finlandia denuncia la entrada de un dron en su espacio aéreo

El Ministerio de Defensa de Finlandia ha informado este domingo de la entrada de un dron en su espacio aéreo, concretamente a través de su frontera oriental, que comparte con Rusia.

"Se sospecha que un vehículo aéreo no tripulado ha violado el espacio aéreo finlandés en el este de Finlandia", ha publicado el Ministerio en un comunicado.

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Las Fuerzas Aéreas detectaron el dron en la zona de Virolahti, cerca de la frontera con Rusia. Por el momento no se ha identificado el origen del dron, que ya ha abandonado el espacio aéreo finlandés.

"El caso está siendo investigado por la Guardia de Fronteras finlandesa, que dará más información cuando avance la investigación", ha asegurado el Ministerio de Defensa.

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