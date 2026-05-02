Agencias

Israel confirma la llegada a su territorio de los dos activistas de la Flotilla detenidos

Guardar

Jerusalén, 2 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel informó este sábado de que el activista palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila han desembarcado en el país tras su arresto el jueves, después de que el Ejército israelí interceptara la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales.

"Serán trasladados para ser interrogados por las autoridades policiales. Ambos recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel", afirmó Exteriores israelí mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Barça, a afianzarse en la ACB ante el emergente Gran Canaria de 'Che' García y Brussino

Infobae

La OTAN pide aclaraciones a EEUU sobre la retirada de sus militares en Alemania

La OTAN pide aclaraciones a EEUU sobre la retirada de sus militares en Alemania

Lydia Lozano se enfrenta a un nuevo bache de salud de Charly: "Ha vuelto la bacteria"

Lydia Lozano se enfrenta a un nuevo bache de salud de Charly: "Ha vuelto la bacteria"

Organizaciones civiles congoleñas denuncian más de 100 muertos en tres ataques de las ADF en Ituri

Organizaciones civiles congoleñas denuncian más de 100 muertos en tres ataques de las ADF en Ituri

La ballena que quedó encallada en costas alemanas en marzo es liberada en el mar del Norte

Infobae