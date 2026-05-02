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Hallan el cuerpo sin vida de una persona en la playa de Huelin de Málaga capital

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El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en la mañana de este sábado en la playa de Huelin de Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 ha recibido un aviso minutos antes de las 08,20 horas de este sábado alertando de que, al parecer, había un hombre fallecido en la citada playa, junto a un merendero.

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De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Local, a Cruz Roja, a la Guardia Civil y a Policía Nacional, que han confirmado el fallecimiento de la persona.

Por otro lado, cabe precisar que desde la noche del pasado 29 de abril se buscaba a una persona que se había adentrado en la playa de la Misericordia y no había salido. Así, se activó un dispositivo de búsqueda. No obstante, no ha trascendido si se trata de la misma persona.

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