Italia y el deporte lloran la muerte de Zanardi, expiloto y leyenda paralímpica

Roma, 2 may (EFE).- Italia y el mundo del deporte lamentaron este sábado la muerte a los 59 años del expiloto italiano de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, Alex Zanardi, tras una trayectoria deportiva que lo convirtió en símbolo de superación y resiliencia.

"Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fuerza y dignidad", afirmó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su cuenta de X.

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La mandataria aseguró que Zanardi "supo volver a ponerse en juego una y otra vez, afrontando incluso los retos más difíciles con determinación, lucidez y una fortaleza de espíritu fuera de lo común".

"Con sus logros deportivos, con su ejemplo y con su humanidad, nos ha dado a todos mucho más que una victoria: nos ha dado esperanza, orgullo y la fuerza para no rendirnos nunca", agregó.

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En este sentido, el presidente italiano, Sergio Mattarella, lamentó el fallecimiento de un deportista "de cualidades excelsas", que demostró "una personalidad extraordinaria incluso después del gravísimo accidente que sufrió".

"Convertido en campeón paralímpico, ha sido durante todos estos años un punto de referencia para todo el deporte, amado y admirado también por su valentía, resiliencia y capacidad de transmitir entusiasmo", subrayó. EFE

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Figuras del mundo del deporte también reaccionaron con pesar a la muerte de Zanardi, como la esgrimista italiana y bicampeona de oro paralímpica Beatrice Vio, quien recordó al expiloto como su "mentor deportivo y de vida".

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"Nos convertimos en compañeros en 2009; yo tenía 12 años y estaba muy abatida y asustada. Me diste fuerzas para volver a empezar, convenciéndome de que, con o sin piernas, podría hacerlo todo", compartió en sus redes.

O el presidente del Comité Paralímpico Italiano, Luca Pancalli: "Recuerdo y guardo celosamente nuestras charlas sobre el futuro del movimiento paralímpico, sobre cómo lograr que creciera y sobre nuestras familias", dijo.

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"Nos enseñó, con ironía y con una sonrisa, que no hay límites. Famosa es su regla de los 5 segundos: cuando creas que ya no puedes más y que lo has dado todo, aguanta otros 5 segundos", recalcó.

Por su parte, el ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, aseveró que "se apaga una luz extraordinaria": "Una persona que ha dejado huella, un hombre y un deportista maravilloso que nos ha enseñado a amar la vida".

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Leyenda del automovilismo italiano, Zanardi ha fallecido a los 59 años, según comunicó su familia, tras una vida dedicada al deporte y marcada por su regreso a la competición después de sobreponerse a un accidente en el que le amputaron ambas piernas.

Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata más; además, acumuló otros éxitos internacionales, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado. EFE

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) lamentó este sábado el fallecimiento del expiloto italiano de Fórmula 1 Alex Zanardi, al que definió como "uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo imperecedero de coraje y determinación".

Zanardi, quien disputó 44 pruebas de Fórmula 1, murió este viernes a los 59 años después de una trayectoria en la que también destacó como ciclista paralímpico tras el accidente que sufrió en septiembre de 2001 con un monoplaza en una prueba de la CART, según anunció hoy su familia.

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"Su viaje desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en medallista de oro en los Juegos Paralímpicos lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo imperecedero de coraje y determinación", señala la FIA en un mensaje en su cuenta de X. EFE