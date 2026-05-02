Pellegrini: Sería "un gran error" creer que el Oviedo de Almada "va a ser un rival fácil"

Sevilla (España), 2 may (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, manifestó este sábado en rueda de prensa que "sería un gran error creer que por ser el colista, el Oviedo", su rival de mañana, "será un rival fácil", ya que "tiene pocos puntos, pero viene de ganarle 0-3 al Celta, que es un gran equipo".

"Ojalá ganemos para mantener la distancia con el sexto, pero ser quinto no te asegura la 'Champions'. Eso no depende de nosotros. Nuestra única misión, por eso, es sumar tres puntos contra el Oviedo, que se juega sus últimas opciones de permanencia", añadió el técnico santiaguino sobre el conjunto del Grupo Pachuca que entrena el uruguayo Guillermo Almada.

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Para Pellegrini, "entrar en la 'Champions'" la próxima campaña "sería un logro histórico, porque en 117 años de historia, el Betis sólo lo ha conseguido una vez", en 2005, pero advirtió de que, en caso de conseguirse, "habría que tener una conversación profunda para ver cómo se afronta este torneo".

Sí quiso resaltar el técnico bético, con independencia del puesto que ocupe al final de la Liga, el "gran mérito de este plantel que, en estos seis años, ha seguido peleando por objetivos importantes hasta el final incluso cuando ha tenido traspiés en las otras competiciones", como ocurrió recientemente en los cuartos de la Liga Europa.

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Pellegrini alabó a su capitán, Isco Alarcón, al definirlo como "un futbolista que marca las diferencias" y que, tras pasar casi toda la temporada en blanco, "va en el camino correcto" porque juega "con menos dolor", aunque su participación en este tramo final "es algo más complicada" porque "depende mucho de las sensaciones".

El preparador sudamericano confirmó que "la temporada de" los defensores (Marc) "Bartra y (Ángel) Ortiz está terminada" debido a sendas lesiones, mientras que el lateral zurdo dominicano Júnior Firpo "viene recuperándose bien" de una dolencia muscular "pero todavía no está apto para ser convocado mañana". EFE

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