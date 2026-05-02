Ecuador niega la entrada a colombiano buscado en Chile por presunto lavado de dinero

Guayaquil (Ecuador), 2 may (EFE).- Ecuador negó la entrada al país a un ciudadano de nacionalidad colombiana que es requerido por la Justicia de Chile por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, informó este sábado la Policía.

La institución señaló que, de acuerdo con las investigaciones, el ciudadano, identificado como William R., sería el presunto líder de una organización delictiva dedicada al lavado de activos proveniente del tráfico de drogas.

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Esta red supuestamente utilizaba empresas de fachada para ingresar recursos ilícitos al sistema financiero, con movimientos económicos de gran escala, precisó la Policía.

El hombre tenía una notificación roja emitida por Interpol, por lo que tras su identificación, se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional y fue entregado a las autoridades competentes.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, lo que ha derivado en deportaciones, expulsiones e impedimentos de ingreso al país de extranjeros bajo el argumento de que supuestamente representan un peligro para la seguridad nacional. EFE