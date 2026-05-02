Bolsonaro "evoluciona bien" tras la cirugía de hombro y comenzará rehabilitación

Río de Janeiro, 2 may (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, presenta una "buena evolución" tras la cirugía en el hombro derecho realizada la víspera y comenzará con la rehabilitación física, según el boletín médico divulgado este sábado.

El líder ultraderechista se encuentra en una habitación privada del hospital D.F. Star de Brasilia donde recibe medicación para el dolor y medidas para prevenir coágulos.

PUBLICIDAD

La intervención consistió en un "reparo artroscópico del manguito rotador" y se desarrolló sin complicaciones de acuerdo con los galenos.

De acuerdo con el parte médico, el estado clínico del exmandatario es "estable", el dolor por el postoperatorio "está controlado" y Bolsonaro iniciará en breve "un protocolo de rehabilitación motora y funcional".

PUBLICIDAD

El problema en el hombro del líder ultra se derivó de una caída sufrida en enero, cuando estaba recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue condenado en noviembre pasado a 27 años y tres meses de cárcel por "liderar" una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

PUBLICIDAD

Bolsonaro fue primero recluido en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal, en la capital del país, luego pasó a un complejo penitenciario en la misma ciudad y desde finales de marzo cumple prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.

No obstante, el juez instructor del proceso, Alexandre de Moraes, limitó ese nuevo régimen a 90 días, tiempo después del cual evaluará si Bolsonaro continuará bajo arresto domiciliario o vuelve a una penitenciaría.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema autorizó que el exmandatario volviera a recluirse en su casa luego de un cuadro grave de neumonía bilateral bacteriana que sufrió tras un episodio de broncoaspiración ocurrido cuando estaba preso en el complejo penitenciario, que obligó a su hospitalización.

Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas de salud que tanto él como su familia achacan a la puñalada que sufrió en la campaña electoral de 2018, que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano. EFE

PUBLICIDAD