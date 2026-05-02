Previa del Barça Femení - Bayern Múnich

El Barça Femení tratará de formar la alianza perfecta una vez más con el Spotify Camp Nou y lograr este domingo (16.30 horas) el pase a una nueva final de la Liga de Campeones para lo que necesita ganar al Bayern Múnich alemán tras el empate a un gol de la semana pasada en el Allianz Arena.

El equipo catalán tiene en su mano sellar su billete a Oslo, escenario de la que sería su sexta presencia consecutiva en el partido por el título de la máxima competición continental, algo inédito en la historia de la Champions. Las blaugranas han peleado por levantar el trofeo desde 2021 y en caso de no fallar superarían el récord del Olympique de Lyon francés, que ya espera rival en la capital noruega tras dejar fuera al Arsenal FC inglés, actual campeón, aunque en su caso sus cinco finales seguidas se saldaron con victoria.

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El Barça parte como favorito pese a la resistencia mostrada por el Bayern hace una semana, aunque en esta ocasión tendrá a su favor el incondicional apoyo una vez más de la grada del Camp Nou que ya en los cuartos de final, pese a tener solucionada la eliminatoria ante el Real Madrid, llenó el nuevo feudo con más de 60.000 personas que seguramente repetirán para dar ese plus necesario para tumbar al conjunto bávaro.

También necesitará el equipo que entrena Pere Romeu dar un paso adelante en lo futbolístico respecto al pasado sábado en el Allianz Arena donde pecó, quizá, de algo precavido cuando se puso pronto por delante, pensando en una eliminatoria larga y sin tomar más riesgos de los necesarios para no sufrir las transiciones del Bayern.

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Su juego no fue muy fluido en los primeros 45 minutos, pero sí mejoró tras el descanso y se acercó algo más a su versión más habitual, aunque fue también como recibió el tanto del empate, en una contra muy bien llevada por el campeón de la Bundesliga. Con todo, necesitará parecerse más al de la segunda parte, donde gozó de buenas ocasiones para haber sacado mayor premio, para imponerse a un Bayern que no parece que vaya a variar un ápice el planteamiento que tan buen resultado le dio en la ida.

El Barça sabe que el conjunto que entrena José Barcala no tendrá demasiado reparo en no tener la posesión y en situarse en un bloque previsiblemente bajo dispuesto a cerrarle las vías interiores e incomodar lo máximo posible al trío de centrocampistas locales como logró en el Allianz Arena. El tricampeón de Europa, sin embargo, tiene la lección aprendida y habrá preparado con mimo toda esta semana para hacer mucho más daño, tanto por dentro como por los costados.

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En el Allianz Arena mejoró en ese segundo aspecto en los segundos 45 minutos, con una Caroline Graham Hansen mucho más incisiva y que se podría ver beneficiada de la sensible baja visitante por sanción de la lateral Franziska Kett, un quebradero de cabeza en ataque y autora del 1-1. Las blaugranas necesitará también que Claudia Pina, bien controlada en la ida, aporte también desde el izquierdo, donde el mayor peligro lo trajo su escudera, Esmee Brugts, y encontrar lo antes posible el 1-0 que obligue al equipo alemán a abrir líneas para que su trío de centrocampistas pueda mandar como es habitual.

BÜHL Y HARDER, LAS ARMAS VISITANTES

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Pere Romeu llega a este decisivo encuentro con todas sus jugadoras principales en forma, entre ellas una Aitana Bonmatí que vuelve tras cinco meses lesionada. La triple Balón de Oro no será de la partida de inicio en un once que, salvo sorpresa será idéntico al de hace una semana, pero ya puede ser un valioso recurso más para su equipo.

Enfrente, un Bayern que llega en busca de dar la sorpresa y que sabe que se encontrará un rival que saldrá desde el pitido inicial con una mayor intensidad en todos los aspectos que en Múnich. El campeón de la Bundesliga busca la primera final de la Champions de su historia y para ello necesitará un partido que roce la perfección y que sea lo más largo posible, lo que pasa por evitar un gol lo más tempranero posible.

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El conjunto de José Barcala demostró ya hace una semana que el 7-1 encajado en la fase de liga les sirvió para retocar cosas y ser mucho más competitivo, pero que en el Camp Nou la historia puede ser distinta y que es complicado sorprender al campeón de la Liga F Moeve dos veces seguidas. Caroline Simon o Stine Ballisager se perfilan las opciones del entrenador gallego para suplir la importante baja de Kett en un once donde Klara Bühl y Pernille Harder volverán a ser las claves a nivel ofensivo.

FICHA TÉCNICA.

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--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; López, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pajor y Pina.

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BAYERN MÚNICH: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Stanway, Kakounan; Dallmann, Tanikawa, Buhl; y Harder.

--ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA).

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--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.30/Disney+ y TV3.