Reunión extraordinaria entre Ejército libanés y mecanismo de supervisión de alto el fuego

El Cairo, 2 may (EFE).- El jefe del Ejército libanés, general Rudolph Haykal, mantuvo este sábado una reunión extraordinaria con el encargado del mecanismo de supervisión del alto el fuego con Israel, el general estadounidense Joseph Clearfield, para analizar la seguridad en el país en un momento de intensos ataques en el sur libanés.

"El comandante del Ejército, el general Rudolph Haykal, y el jefe del Mecanismo de Cese de Hostilidades, Joseph Clearfield, celebraron una reunión extraordinaria en la base aérea de Beirut", se informó en un comunicado militar libanés.

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La reunión, que tuvo lugar tras una breve visita del general Clearfield, "abordó la situación de seguridad en el Líbano, los acontecimientos regionales y las maneras de maximizar la eficacia del mecanismo y mejorar sus operaciones", añadió la nota.

Durante la reunión, "se destacó la importancia del papel del Ejército y la necesidad de apoyarlo en la fase actual", indicó el Ejército sin dar más detalles y añadió que el "general Clearfield partió del Líbano tras la reunión".

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El encuentro se produce en un momento en el que Israel no cesa sus ataques en el sur del Líbano pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado 17 de abril.

Estos ataques además se han intensificado en los últimos días con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería que afectaron a las zonas meridionales de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil.

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El grupo chií libanés Hizbulá también ataca a objetivos israelíes en el sur del Líbano y en el norte de Israel después de que empezara a responder a las violaciones israelíes a partir del quinto día de la tregua.

Desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzaron los ataques israelíes contra el Líbano, 2.659 personas murieron y 8.183 resultaron heridas, según la última actualización de este sábado del Ministerio Salud Pública libanés.

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Mientras, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos. EFE