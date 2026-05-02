Crónica del Valencia CF - Atlético de Madrid: 0-2

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-2 en su visita al Valencia CF durante la jornada 34 de LaLiga EA Sports, gracias a los goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo, a escasos días de que los colchoneros jueguen el partido de vuelta de su semifinal en la Liga de Campeones frente al Arsenal FC.

En el Estadio de Mestalla, el primer cuarto de hora fue de tanteo mutuo, hasta que en el minuto 18 despertó el Atlético de sopetón con un derechazo de Nahuel Molina marca de la casa, lejísimos y que cogió vuelo hasta estrellarse en el larguero; casi todo el mundo se llevó las manos a la cabeza en señal de sorpresa, pues pudo haber sido tamaño golazo.

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La respuesta fue un remate tímido de Javi Guerra y en el 35' amenazó el equipo madrileño por obra de Robin Le Normand, pues bajó una pelota parada y tiró muy alto con la diestra en posición franca. En el 39' rozó el Valencia el gol tras un pase en largo que amortiguó Filip Ugrinic y con pase a Largie Ramazani, quien envió al poste su derechazo raso.

Poco antes del descanso, los visitantes tuvieron tres ocasiones más. Primero un cabezazo desviado de Rayane Belaid, después de un centro de Molina desde la banda derecha; luego una internada de Thiago Almada, con zurdazo raso y cruzado que no encontró compañero rematador; y en tiempo de alargue, un lanzamiento directo de falta que Molina no supo atinar.

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Hubo silbidos de parte de la afición 'che' y el paso por vestuarios era prueba de fuego para los pupilos de Carlos Corberán. Pronto pareció surtir efecto al ver a Sadiq Umar apurar la línea de fondo por el lado derecho hasta ceder atrás el balón, pero el remate posterior de Guido Rodríguez se marchó a las nubes cuando ya estaba Juan Musso casi batido.

No obstante, los pupilos de Diego Pablo Simeone volvieron a dominar un rato y con protagonismo para Molina, quien en el 59' metió un centro-chut que Rayane no pudo embocar con su pie izquierdo. Corberán realizó entonces sustituciones para cambiar la dinámica y el 'Cholo' Simeone lo imitó con la idea de dosificar a su plantilla en clave Champions League.

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Aun así, el conjunto rojiblanco siguió incordiando al portero 'che' Stole Dimitrievski con dos tiros lejanos, en el 66' uno de Javi Boñar desde el centro del campo y acto seguido una falta de Molina. Pese a más sustituciones hechas por el Valencia, el ahínco visitante tuvo premio en el 73' gracias a una buena salida de Boñar con el balón por al derecha.

Tras irse de un par de rivales, el lateral derecho pasó a Obed Vargas y, cerca del balcón del área, éste pasó en horizontal hacia Iker Luque; el canterano, que había saltado al césped 10 minutos antes, se perfiló y marcó un derechaazo ajustado a la cepa del poste. Sin apenas capacidad de reacción, los 'ches' encajaron el 0-2 en el 83' de modo estrambótico.

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Antoine Griezmann, otro hombre de refresco en el Atlético, pisó área rival tras un pase bombeado desde lejos; aunque parecía que el árbitro José Luis Munuera Montero iba a señalar fuera de juego a instancias de su auxiliar de banda, no lo hizo y la acción siguió con giro y pase del 'Principito' para que Cubo marcase su gol mediante un derechazo potente.

Las protestas locales no sirvieron y esa diana sí subió al marcador, para desesperación de todo un Mestalla cariacontecido. En el 88' fabricó Guido una semiocasión, si bien sus compañeros Sadiq Umar y Hugo Duro se estorbaron. Y ya en el tiempo de descuento, se anuló un gol del Valencia porque, tras centrar Dani Raba, Sadiq hizo falta a Musso en su salto.

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Respondió el Atleti con un contragolpe de Luque hasta llegar al área 'che' y poner en serios apuros a Dimitrievski, quien desvió ese remate de manera providencial a la altura de su cabeza. Aparte de eso, poco más ocurrió en el resto del descuento, consumándose un resultado que dejó al Valencia con 39 puntos en peligro y al Atleti con 63 en la cuarta plaza.

FICHA TÉCNICA.

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--RESULTADO: VALENCIA CF, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

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VALENCIA CF: Dimitrievski; Saravia (Raba, min.82), Tárrega, Pepelu, Gayà (Vázquez, min.73); Rioja (Diego López, min.59), Guerra, Guido Rodríguez, Ugrinic (Duro, min.59); Ramazani (Danjuma, min.73) y Sadiq.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Boñar (Puric, min.90+7), Le Normand, Lenglet, Díaz; Mendoza (Griezmann, min.73), Morcillo (Cubo, min.63), Vargas, Almada (Koke, min.73); y Rayane (Luque, min.63).

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--GOLES:

0-1, min.73: Luque.

0-2, min.83: Cubo.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Tárrega (min.67) por parte del Valencia CF, y a Almada (min.29), Mendoza (min.52) y Vargas (min.61) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Mestalla, 45.889 espectadores.