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Al menos 16 muertos tras volcar un camión en la capital de Birmania

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Al menos 16 personas han muerto y 21 han resultado heridas tras volcar un autobús de seis ruedas que transportaba bambú en Naipyidó, la capital de Birmania, según ha informado el servicio de Bomberos.

"A las 13.50 (18.20, hora peninsular española) un vehículo de seis ruedas que transportaba bambú perdió el control y volcó entre Moe Swe-Lwin Tharyar y Uttarathiri", al norte de la capital birmana, según el comunicado de los servicios de emergencia.

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En el vehículo viajaban 38 personas en el momento del siniestro. Entre los fallecidos hay 9 hombres y 7 mujeres y entre los heridos, 8 hombres y 13 mujeres que fueron trasladados al Hospital General de Naipyidó en vehículos de organizaciones humanitarias.

En la operación de rescate han participado bomberos de la estación de Uttarathiri, de Pan Tin y de Taung Nyo.

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