Miles de trabajadores mexicanos inician la marcha multitudinaria por el Día del Trabajo

Ciudad de México, 1 may (EFE).- Miles de trabajadores, en su mayoría maestros mexicanos, iniciaron este viernes las multitudinarias movilizaciones en la Ciudad de México por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, para exigir un incremento salarial y la abolición de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A partir de las 8:00 hora local (15:00 GMT), decenas de organizaciones de trabajadores, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE (SUTISSSTE), se congregaron en los alrededores del Ángel de la Independencia para avanzar hacia el Zócalo de la capital, a las puertas de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

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En paralelo, la Unión Nacional de Trabajadores también comenzó una concentración, con trabajadores de distintas partes del país, en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, ubicado en el centro histórico de la capital mexicana.

“Salimos nuevamente a la calle, no solo en la Ciudad de México, en los estados está en marcha una movilización creciente”, expresaron integrantes de la CNTE, quienes aseguraron que entregarán un pliego de peticiones en el Palacio Nacional.

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Al tiempo, los congregados leyeron sus demandas y los maestros solicitaron una reunión con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para entregarles dicha lista de peticiones.

Los educadores exigieron la abrogación de la ley del ISSSTE, que, dijeron, “los condena a una vejez de miseria”, un aumento salarial del 100 %, así como detener “la represión administrativa” impuesta a trabajadores de la educación en estados como Tabasco, San Luis Potosí y Jalisco.

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En México, la CNTE, uno de los sindicatos más influyentes y combativos del país, ha expresado en distintas ocasiones su descontento con las condiciones laborales y con la falta de cambios sustanciales en el modelo de evaluación docente.

Ante la "desatención histórica", la CNTE señaló que a nivel nacional realizará otra marcha el próximo 15 de mayo, por el Día del Maestro, y será el 17 del mismo mes cuando anunciará las fechas de la huelga nacional, proyectada a realizarse durante el Mundial de fútbol, en el que la capital mexicana es la sede inaugural.

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