Los Rolling Stones vuelven a jugar al misterio y publican unos acordes nuevos en Instagram

Londres, 1 may (EFE).- Los Rolling Stones vuelven a jugar al misterio al publicar hoy viernes en su cuenta de Instagram (donde cuentan con más de 4 millones de seguidores) unos breves acordes de lo que parece ser un nuevo tema.

Son apenas cuatro segundos de guitarras -que suenan muy 'stones'-, secundadas por una batería, a las que acompaña un coro que suena uh-uh-uh, sin palabras.

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En las imágenes que acompañan a esos acordes puede verse el logo característico del grupo -la boca abierta con la lengua fuera- en lo que parece ser un envoltorio que se abre y del que surgen un montón de letras y números inconexos.

A las dos horas de publicarse, ya acumulan 12.000 'likes' y comentarios entusiastas de más de 500 fanáticos.

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A principios de abril, la banda publicó, exclusivamente en vinilo, un adelanto de su nuevo disco en una edición limitada que en unas horas se agotó tras distribuirse unos pocos ejemplares en varios países, mientras comenzaba una enigmática campaña de promoción.

El único adelanto disponible para todos los públicos fue publicado entonces en una cuenta anónima que responde al nombre Thecockroaches2026, un nombre -'las cucarachas'- con el que los Stones ya han jugado en el pasado para lanzar anuncios o mensajes no oficiales.

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Posteriormente, incorporaron extractos de esa misma canción en la cuenta oficial del grupo en Instagram.

Los medios especializados han adelantado que ese tema se llamará 'Rough and Twisted', y que sería un avance del disco que aparecerá el próximo 10 de julio con el título de 'Foreign Tongues'. Ese disco será el 25 de estudio de su carrera y el primero tras el publicado en 2023 'Hackney Diamonds', galardonado en los Grammy.

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Pese a la publicación de este disco, nada indica que los Stones estén en disposición de realizar una nueva gira, ya que la última prevista para este 2026 por Europa tuvo que ser cancelada por la dificultad que el legendario Keith Richards (82 años) dijo tener para poder seguir el ritmo exigente de una larga gira en grandes recintos. EFE