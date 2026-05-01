Los barcos de la Flotilla no abordados por Israel esperan en Creta debido al mal tiempo

Atenas, 1 may (EFE).- Unos 28 barcos que no fueron abordados ayer por las fuerzas armadas de Israel en aguas internacionales se encuentran este viernes fondeados en la bahía de la localidad costera de Ierapetra, en Creta oriental, donde se han refugiado del mal tiempo en la zona.

Tras el abordaje, las naves navegaron a lo largo de la costa cretense meridional hacia el este hasta que decidieron resguardarse en la bahía debido a los fuertes vientos y las condiciones meteorológicas adversas, informa el portal informativo local NeaKriti.

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Ese medio publica hoy imágenes en las que se ve a varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fondeados en la bahía, con decenas de banderas palestinas ondeando al viento.

En la zona también se ha divisado una embarcación de la ONG ecologista Greenpeace, que acudió para mostrar su apoyo a la Flotilla tras la intercepción de 22 de las 58 naves que integraban la misión y la detención de unos 175 activistas al oeste de Creta por el ejército israelí, según NeaKriti.

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Otras cinco embarcaciones de los activistas están navegando hacia la bahía desde distintos puntos al este en aguas territoriales griegas, según el rastreador oficial de la Flotilla en la red.

Los activistas detenidos fueron desembarcados hoy desde un buque militar israelí en la zona de Atherinolakos, una pequeña marina situada en la punta oriental de Creta, y la mayoría de ellos fueron subidos a autobuses para ser llevados al aeropuerto de Heraklion, la capital de la isla.

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Sin embargo, treinta de los activistas fueron trasladados, también en bus, al hospital de la localidad de Sitia para recibir atención médica por lesiones menores, dijo a EFE una doctora de dicho centro.

Los activistas de la Flotilla Global Sumud denunciaron este viernes en su cuenta oficial de Instagram de que fueron "golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda" durante las 40 horas que permanecieron en un buque de la armada israelí hasta ser desembarcados en Creta.

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Barcos de 'March to Gaza Greece', la organización que conforma la delegación oficial griega de la Flotilla, se espera que zarpen este domingo de la isla griega de Syros, al norte de Creta, para sumarse al grueso principal de las naves, indicó anoche al portal ThePressProject el activista griego Paris Laitsis. EFE

Jerusalén, 1 may (EFE).- Los alrededor de 175 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran ya en territorio griego, confirmó el Ministerio de Exteriores israelí, que anunció que dos de ellos -un brasileño y un palestino- serán llevados a Israel para ser "interrogados".

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En un mensaje en sus redes sociales, Exteriores informó este viernes de su decisión de transferir a territorio israelí al palestino Saif Abu Keshek como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y al brasileño Thiago Ávila como "sospechoso de actividades ilegales", sin concretar los cargos.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abu Keshek y Thiago Ávila", dijeron luego fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria.

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Ávila, que ha participado en otras flotillas a Gaza, estuvo en abril retenido en el aeropuerto de Buenos Aires tras denegar su ingreso a Argentina -aliado de Israel-, donde se disponía a anunciar la delegación local de la Flotilla Global Sumud.

El brasileño es uno de los coordinadores de la Flotilla Global Sumud a Gaza y participó recientemente en el Convoy Nuestra América a Cuba.

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Abu Keshek también es coordinador de la Flotilla y en una entrevista con el medio Middle East Eye en septiembre de 2025 defendió la estrategia de la no violencia en vista de informaciones de que Israel planeaba declarar terroristas a sus activistas.

Coincidiendo con la última Flotilla Global Sumud que intentó sin éxito llegar a Gaza, Exteriores israelí publicó ese mes un mensaje en el que calificaba a Abu Keshek de "operativo de Hamás" y afirmaba que poseía una empresa en España que era propietaria de barcos que participaban en la misión.

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El Ejército israelí interceptó este jueves de madrugada 22 de las 58 naves de la Flotilla a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales, y transbordó a los activistas a un barco israelí.

Este viernes, 33 de los barcos que participan en ella están navegando junto a la costa sur de Creta en dirección hacia la Franja de Gaza, según el localizador de barcos de la organización, pero se desconoce por ahora su destino.

El Ministerio de Exteriores griego confirmó que estaba en coordinación con las autoridades israelíes para el desembarque seguro de los activistas en Grecia.

Una delegación del Ministerio griego se dirigió anoche al punto de llegada de los activistas, que no ha sido revelado, para coordinar las acciones y cooperar con las autoridades consulares extranjeras.