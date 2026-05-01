Abogados de la Flotilla piden información a Israel sobre el paradero de Abukeshek y Ávila

Jerusalén, 1 may (EFE).- El equipo legal de la Flotilla Global Sumud en Israel, Adalah, cursó este viernes una petición al Ejército de este país de "información urgente" sobre el paradero de los dos activistas que el Gobierno israelí dijo estar trasladando a su territorio para ser interrogados.

Se trata del palestino-español Saif Abusheker y del brasileño Thiago Ávila, quienes, al contrario del resto de activistas detenidos, que fueron desembarcados de un buque israelí en la isla de Creta, son trasladados a Israel por el Ejército.

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El Ministerio de Exteriores israelí justificó esta decisión en que quiere interrogarlos, en el caso de Abu Keshek como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y en el de Ávila como "sospechoso de actividades ilegales".

Según informó Adalah a EFE, en la carta, enviada al asesor legal de la Marina israelí, se exige a las autoridades que aclaren "el fundamento legal de su traslado a la jurisdicción israelí".

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El equipo jurídico afirma que la intercepción de 21 embarcaciones de la Flotilla que se dirigía a Gaza por parte de Israel -que tuvo lugar al oeste de Creta en aguas internacionales- fue ilegal, así como la detención de alrededor de 175 activistas.

"Las acciones de Israel equivalen al secuestro de civiles extranjeros en aguas internacionales sin autorización legal", explicó Adalah al respecto.

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Fuentes de Adalah explicaron a EFE que desconocen cómo está trasladando Israel a estos dos activistas hacia su territorio ni cuándo llegarán, y que no han podido contactar con ellos desde que fueron detenidos el jueves de madrugada. EFE