El italiano De Leo pasa a encabezar el Abierto de Turquía

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El jugador italiano Gregorio De Leo pasó a encabezar el Abierto de Turquía de golf, del DP World Tour, al término de la segunda jornada celebrada este viernes, con un golpe de margen sobre el cuarteto perseguidor.

De Leo, de 26 años y 394 del mundo, se situó en primera posición con un total de -7 después de firmar una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo el par del National GC, en la región de Belek, al sur de Turquía.

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Con -6, quedaron el español Alejandro del Rey, el inglés Sam Bairstow, el sueco Jens Dantorp y el neozelandés Kazuma Kobori.

Del Rey llegó a compartir el liderato con De Leo durante algunos hoyos, pero en el último cometió un error con su segundo golpe, que envió al agua, y tras dropar la bola, cerró la ronda con un 'bogey'.

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El paraguayo Frabizio Zanotti logró superar el corte al llegar a la mitad del torneo con -2, después de completar la segunda ronda con 67 golpes, cinco por debajo del campo.

Zanotti, de 42 años, perdió su tarjeta del circuito europeo el pasado año después de 18 temporadas y en su cuarto torneo en este curso, logró superar el corte por primera vez.

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Quedó eliminado el argentino Germán Gallegos al acabar con +3. EFE