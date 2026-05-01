Rusia perdió 7.000 millones de dólares en ataques a su industria petrolera, según Zelenski

Berlín, 1 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que los ataques ucranianos con drones contra la infraestructura petrolera rusa han supuesto desde comienzos de año pérdidas para Rusia de alrededor de 7.000 millones de dólares.

"Según las estimaciones más conservadoras, desde principios de año, el Estado agresor ha perdido al menos 7000 millones de dólares únicamente como resultado directo de nuestras precisas sanciones contra la industria petrolera y el sector de refinería de Rusia, debido a impactos directos, tiempo de inactividad y retrasos en los envíos" escribió Zelenski en un mensaje en redes sociales.

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En este sentido, agregó, a juzgar por los resultados de abril, las acciones "de largo alcance" ucranianas han alcanzado un nuevo nivel en lo que respecta a su profundidad e intensidad, así como en cuanto a la reducción de los beneficios petroleros rusos.

"Es importante que no sólo se alcance el objetivo en sí, tal y como se define en la misión de combate, sino también que aumente el tiempo de inactividad del objetivo o, al menos, se reduzca significativamente su funcionamiento" precisó.

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En tanto, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) confirmó un nuevo ataque en colaboración con las Fuerzas de Defensa ucranianas contra la infraestructura del puerto marítimo y la refinería de Tuapsé, en la región rusa de Krasnodar.

Se trata, según precisa el SBU en su comunicado en Telegram, de importantes complejos productivos y nodos logísticos que garantizan la conexión entre la extracción, el refinado y la exportación del petróleo ruso.

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El comunicado destaca que la de Tuapsé es la única refinería de petróleo de Rusia situada en la costa del mar Negro, con una capacidad de alrededor de 12 millones de toneladas de petróleo al año. EFE