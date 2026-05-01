Hallan culpable de conspiración al excongresista de EEUU vinculado con gobierno de Maduro

Miami (EE.UU.), 1 may (EFE).- El excongresista de Florida David Rivera fue hallado este viernes culpable de conspiración en relación con una campaña que intentaba influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Rivera también fue condenado por registrarse como agente extranjero y por lavado de dinero, junto a la asesora política Esther Nuhfer, y se enfrenta a una pena de 10 años en prisión, en un juicio con jurado que comenzó hace cinco semanas en Miami y en el que el actual secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue una de las personas que testificó contra el excongresista.EFE

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