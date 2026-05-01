Toledo cumple la tradición y rinde homenaje a la Virgen del Valle en su 400 aniversario

Toledo, 1 may (EFE).- Miles de toledanos y visitantes han cumplido este viernes, 1 de mayo, con la tradición, y han celebrado la Romería del Valle, rindiendo así homenaje a la Virgen del mismo nombre, cuya cofradía celebra este 2026 cuatro siglos de historia.

La campana de la ermita de la Virgen del Valle, los juegos de apuestas, la degustación de los tostones (garbanzos tostados) y el vino, o el ruido de los cohetes han resonado una vez más en el Valle en unas celebraciones que se están llevando a cabo, tal y como ha destacado a los medios el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sin incidentes reseñables.

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En este 2026, la Cofradía de la Virgen del Valle celebra sus 400 años de devoción a la Virgen, lo que la consolida, con más de 2.000 cofrades, como una de las cofradías más antiguas de devoción mariana y de las que no están vinculadas a la Semana Santa.

El acto central, que arranca las celebraciones de un día especial para los toledanos, ha sido la misa en la ermita, que ha congregado a representantes institucionales, políticos y religiosos de toda Castilla-La Mancha.

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Entre ellos, destaca la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha estado acompañado por la consejera portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, o el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

También ha estado presente la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, acompañada por el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido; el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, o la portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos.

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El presidente castellanomanchego ha recordado las primeras veces que visitó la Romería del Valle y ha confiado en que "todo vaya muy bien" y la celebración transcurra "como merece".

Por su parte, la ministra de Educación ha señalado que el Valle es "un día especial" para ella y ha pedido "respetar las tradiciones" de las ciudades y del país y ha lanzado un mensaje: "Recordar que nuestras tradiciones, nuestro pasado, nos enriquece el futuro".

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El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha felicitado a los toledanos y a la Hermandad que este año celebra su 400 aniversario, “por mantener viva una tradición que cuenta con más de 3.500 hermanos”, consolidándose como “la romería de Toledo” y uno de las citas imprescindibles para los toledanos.

Velázquez, que ha señalado que no ha habido incidentes reseñables en la celebración, que comenzó este jueves, ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial de la Policía Local y Protección Civil.

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También ha afirmado que los cambios adoptados este año, en especial la nueva ubicación de los quioscos, han sido un "éxito".

“Los cambios tenían un doble objetivo: mejorar la seguridad y facilitar la movilidad, evitando las aglomeraciones que se producían en ediciones anteriores”, ha explicado, y hasta ahora “se ha confirmado la eficacia del dispositivo, permitiendo una circulación más fluida con miles de personas”.

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Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios con el aumento del número de baños públicos, el aumento de la frecuencia del transporte urbano y la instalación de más contenedores, con el objetivo de preservar el entorno.

Unos "cambios valientes", ha afirmado el presidente del PP, Paco Núñez, quien ha subrayado que esos cambios han servido para que todos los miles de romeros y visitantes que se han dado cita en Toledo mejoren la forma en la que visitan el Valle.

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Por su parte, Soledad de Frutos ha destacado la importancia de esta fecha para los ciudadanos de Toledo, que cumplen con la tradición de visitar la Ermita de la Virgen del Valle, un edificio construido en torno al siglo XVII, reafirmando así una costumbre profundamente arraigada en la historia y la memoria colectiva de la ciudad.