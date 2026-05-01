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Comienza la repatriación desde Grecia de activistas de la Flotilla detenidos por Israel

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Atenas, 1 may (EFE).- La mayoría de los 176 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por las fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales llegaron este viernes al aeropuerto internacional de la isla de Creta, desde donde ha comenzado la repatriación a sus países, informó el Ministerio de Exteriores griego.

En una nota se señala que 31 de los activistas que llegaron hoy a la isla en un barco militar israelí han sido trasladados a un centro médico y que el resto fueron llevados al aeropuerto de Heraclión, desde donde, "bajo la responsabilidad de las autoridades consulares extranjeras pertinentes, comenzó su salida gradual de Grecia".EFE

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