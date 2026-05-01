Mueren dos personas en un nuevo bombardeo de Israel contra el sur de Líbano pese al alto el fuego

Al menos dos personas han muerto y otras diez han resultado heridas este viernes a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra una localidad en los alrededores de Nabatiye, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 16 de abril.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el bombardeo ha sido perpetrado contra Al Fauqa, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto, si bien ha anunciado el derribo de cuatro drones supuestamente lanzados por el partido-milicia chií Hezbolá.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.500 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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