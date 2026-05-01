Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Sant Pau de Segúries (Girona)

Una mujer ha muerto en el incendio de una vivienda en la calle Major de Sant Pau de Segúries (Girona) la madrugada de este viernes y un hombre que estaba en el interior de la casa ha resultado herido y ha sido evacuado por el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) en estado menos grave.

Según han informado los Bombers de la Generalitat en un comunicado recibieron el aviso a las 1.13 horas de la noche y se desplazaron 3 dotaciones, con dos camiones de agua y una autoescalera y, al llegar al lugar del siniestro, comprobaron que el incendio afectaba a la cocina de la casa, donde se encontró el cuerpo de la mujer sin vida.

PUBLICIDAD

Una vez extinguido el incendio, que ha quemado la campana extractora y otros utensilios de cocina, los bomberos han hecho tareas de ventilación, mientras que el SEM ha activado tres ambulancias y los Mossos d'Esquadra han activado cuatro indicativos de la unidad de investigación para hacerse cargo de las diligencias.

INCENDIO EN SABADELL

PUBLICIDAD

Por otra parte, en otro incendio en la cocina de una vivienda en Sabadell (Barcelona), diversas personas han sufrido intoxicación por humo.

Los Bombers han recibido el aviso a las 5.49 horas de la mañana de este viernes y han desplazado tres dotaciones al lugar del siniestro, donde han comprobado que los vecinos habían apagado el incendio.

PUBLICIDAD