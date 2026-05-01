FundéuRAE: tilde en monosílabos prefijados («superyó», «megaplán»...)

Madrid, 1 may (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que las palabras monosílabas como “plan”, “gas”, “bien” o “yo” no llevan tilde, pero se acentúan ortográficamente si se les añade un prefijo, pues dejan de ser monosílabas y se convierten en agudas terminadas en “-⁠n”, “-⁠s” o vocal: “megaplán”, “antigás”, “superbién”, “superyó”...

Sin embargo, en los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “Este inesperado país europeo arranca el megaplan hidroeléctrico tras 55 años de espera”, “Le incautaron armas y cascos antigas” o “Superfan de Inglaterra espera vender una casa para financiar sus vacaciones del Mundial”.

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Tal como señala la “Ortografía de la lengua española”, las palabras monosílabas no se acentúan, salvo en los casos de tilde diacrítica. No obstante, cuando estas voces van precedidas de un prefijo, pasan a tener más de una sílaba y son agudas, por lo que llevan tilde si acaban en “-⁠n”, “-⁠s” o vocal. Así, a partir de “plan”, “gas”, “yo”, “fan”, “bien” o “pie”, se crean “megaplán”, “antigás”, “biogás”, ”superyó”, “superfán”, “superbién” o “traspié”.

Este criterio es consecuente con las normas generales de acentuación ortográfica, las cuales se aplican sobre el conjunto de la palabra, con independencia de que se añadan prefijos (“uso” > “reúso”) o pronombres enclíticos (“acabó” > “acabose”).

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Por tanto, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir “Este inesperado país europeo arranca el megaplán hidroeléctrico tras 55 años de espera”, “Le incautaron armas y cascos antigás” y “Superfán de Inglaterra espera vender una casa para financiar sus vacaciones del Mundial”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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