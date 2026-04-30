Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 abr (10.00 GMT)

Madrid, 30 abr (EFE).-

Mar Mediterráneo.- Las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron esta madrugada a unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, que están siendo trasladados a un puerto israelí tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

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Mar Mediterráneo.- El Ministerio de Exteriores de Israel difundió un vídeo en el que aparecen lo que identifica como parte de los detenidos en la veintena de barcos de la Flotilla Global Sumud "navegando pacíficamente hacia Israel" y "divirtiéndose a bordo de los barcos israelíes"

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Washington.- Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, planificó el ataque durante semanas, cruzó el país en tren altamente armado y se hospedó en el hotel del evento para burlar la seguridad, según detalló este miércoles la fiscalía.

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Bruselas.- La portavoz y ministra de Inclusión del Gobierno de España, Elma Saiz, negó este jueves "categóricamente" las acusaciones de financiación irregular del PSOE vertidas por el empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo.

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Bruselas.- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y Comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, recibió este jueves en Bruselas al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y otros representantes de Mayors for Housing, quienes le presentaron las propuestas que esta alianza de ciudades ha preparado para incidir en la futura Ley Europea de la Vivienda y el Marco Financiero Plurianual.

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Pekín.- La actividad manufacturera de China se mantuvo en expansión en abril, con una lectura oficial estable y una mejora más acusada en el índice privado RatingDog, según datos divulgados este jueves.

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Barcelona (España).- CaixaBank ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 1.572 millones de euros, un 7 % más respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento de la actividad comercial y los ingresos por servicios, pese al contexto de incertidumbre generado por la situación geopolítica internacional.

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Madrid.- El Banco Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior, con la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca.

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Madrid.- El BBVA obtuvo un beneficio de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al dinamismo de la actividad bancaria y al buen desempeño de los ingresos recurrentes, ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

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Caloocan (Filipinas).- El sacerdote católico Flavie Villanueva ha oficiado este jueves los ritos de inhumación de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte.

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Londres.- Una estatua firmada supuestamente por el elusivo artista británico Banksy ha aparecido en las últimas horas en el centro de Londres, aunque él no ha confirmado todavía su autoría por sus canales habituales.

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Rangún.- Devotos budistas celebran este jueves el Día de la Luna Llena de Kason, también conocido como Día de Buda, una fecha para conmemorar el aniversario del nacimiento, de la iluminación y de la muerte de Buda.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Numerosas cantantes y compositoras llegaron a la alfombra roja de los premios Billboard Women in Music 2026 en Hollywood, luciendo elegantes atuendos.

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Madrid.- Javier Garrido, entrenador del Silicius Alcobendas, asegura que su equipo busca "ser campeón", en la final de la Copa del Rey que disputará el próximo sábado en Butarque frente al Complutense Cisneros, al tiempo que remarca que “no” les “han regalado nada”.

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Madrid.- Beka Kokuashvili, jugador de origen georgiano de la tercera línea del Silicius Alcobendas, asegura que su equipo merece ganar la Copa del Rey de Rugby al Cisneros, el próximo sábado en Butarque, Leganés.

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alm/EFE

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