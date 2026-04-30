Al menos un muerto y once heridos en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Dnipró

Kiev, 30 abr (EFE).- Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas en un ataque lanzado por Rusia la mañana de este jueves contra la urbe ucraniana de Dnipró, en la zona centro-este del país y una de las más grandes de Ucrania, según informó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

El gobernador informó por primera vez del ataque poco antes de las 11.00 hora local (8.00 GMT).

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Ganzha explicó que uno de los heridos está en estado grave, y publicó imágenes de un autobús, varios automóviles y un edificio comercial calcinados como consecuencia del bombardeo llevado a cabo por Rusia con drones.

Rusia lanza la mayor parte de sus ataques contra pueblos y ciudades de la retaguardia durante la noche o las primeras horas de la madrugada, aunque en esta ocasión atacó por la mañana. EFE

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